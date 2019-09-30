2019-09-30T06:52:33+03:00
Общество

Капсулу времени заложат в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле заложат капсулу времени. 1 октября в медуниверситете на прилегающей территории с правой стороны от входа в главный корпус медуниверситета начнется закладка Аллеи профессоров - учителей АГМУ.

В этот день отмечается 65-летие со дня начала занятий в вузе. В первой половине дня ведущие профессора АГМУ встретятся с первокурсниками и поделятся воспоминаниями о своих учителях, студенческой жизни, примерами из врачебной практики.

На территории высадят ели в честь учителе и профессоров, преподававших в учебном заведении. Продолжится торжественная часть закладкой исторической капсулы с посланием, адресованным студентам, преподавателям и сотрудникам АГМУ, которые будут учиться и работать в вузе в 2054 году - году столетнего юбилея университета.

Капсула из желтого металла с посланием в будущее будет помещена в центре круга на площадке перед входом в главный корпус вуза, под надпись «65 лет АГМУ».

- Год назад мы открыли Аллею, высадив 14 голубых елей в честь почетных профессоров АГМУ и одну в честь начала 65-го учебного года, заложив новую замечательную традицию. 1 октября мы продолжаем это доброе начинание высадкой голубых елей в честь 7 новых почетных профессоров и закладкой новой Аллеи - в честь 15 наших учителей, профессоров, внесших огромный вклад в становление и развитие нашего вуз, - сказал ректор АГМУ Игорь Салдан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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