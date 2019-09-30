2019-09-30T06:50:34+03:00
Общество

Юные полицейские приняли присягу в день рождения Алтайского края

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба БЮИ МВД РоссииФото: пресс-служба БЮИ МВД РоссииФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле первокурсники БЮИ МВД России приняли присягу. Торжественное событие произошло 28 сентября на Мемориале Славы.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, церемонию открыл временно исполняющий обязанности начальника БЮИ МВД России полковник полиции Дмитрий Ким. Молодых полицейских поздравил и заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Андрей Подолян. Они поздравили юношей и девушек, пожелали всегда помнить слова присяги и руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности.

Курсанты произнесли слова присяги, дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы.

После церемонии первокурсники БЮИ МВД России возложили цветы к Мемориалу Славы, отдавая дань памяти погибшим защитникам Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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