На Алтай-Коксе определили лучших слесарей-ремонтников
На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников. Победителем стал Павел Исупов. Ему вручили диплом и денежную премию.
За звание лучшего слесаря-ремонтника боролись 20 рабочих ремонтного и коксового цехов. После теоретического задания они проводили замеры и чертили эскиз ниппеля. Затем изготавливали шайбу стопорную по выданному чертежу.
Второе место в конкурсе занял Роман Подольхов. Третье – Николай Свининых. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Евгению Липунову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Евгения Попова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.
Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди дозировщиков, сортировщиков кокса, водителей автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU