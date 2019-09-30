2019-09-30T06:41:55+03:00
Общество

На Алтай-Коксе определили лучших слесарей-ремонтников

Иван ОЛЕКСЮК
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Предоставлено пресс-службой.Предоставлено пресс-службой.
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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников. Победителем стал Павел Исупов. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего слесаря-ремонтника боролись 20 рабочих ремонтного и коксового цехов. После теоретического задания они проводили замеры и чертили эскиз ниппеля. Затем изготавливали шайбу стопорную по выданному чертежу.

Второе место в конкурсе занял Роман Подольхов. Третье – Николай Свининых. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Евгению Липунову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Евгения Попова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди дозировщиков, сортировщиков кокса, водителей автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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