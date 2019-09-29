2019-09-29T09:48:54+03:00
Общество

Житель Барнаула снял интимное видео с участием своей девушки и выложил в Сеть

Мужчинуа получил уголовное наказание
Анастасия Корягина
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В Барнауле осудили 48-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в августе 2018 года барнаулец снял на камеру сотового телефона видео с интимными подробностями жизни своей девушки. Через некоторое время после этого они расстались.

В феврале 2019 года, действуя из мести, мужчина создал страницу в одной из социальных сетей, на которой выложил снятую видеозапись с участием девушки. Обнаружив это, потерпевшая обратилась в полицию.

Следствие посчитало мужчину нарушившим конституционное право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину в содеянном. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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