2019-09-28T14:31:10+03:00
Происшествия

В Бийске эвакуировали учеников лицея

Иван ОЛЕКСЮК
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В субботу, 28 сентября, в Бийске эвакуировали учеников лицея. Как сообщило Главное управление МЧС по Алтайскому краю, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.

- МЧС приехали очень быстро - прямо бегом бежали по этажам. Очень волновался охранник, когда открывал нам двери, хотя учителя сказали, что тревога учебная, - цитирует очевидцев происшествия Бийский рабочий. - Срочно, бегом уходили почти все - и учителя, и работники столовой. Говорят, что было что-то на верхних этажах. У нас часто проводятся учебные пожарные тревоги, но сегодня все было совсем по-другому.

К счастью, тревога оказалась ложной. Спасатели проверили все здание школы, возгорания обнаружено не было. После этого дети вернулись в классы, уроки продолжились. На проверку здания ушло около 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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