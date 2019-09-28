2019-09-28T10:38:53+03:00
Общество

За лето Алтайский край посетили более 1,1 млн человек

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае за лето побывали больше 1,1 млн туристов. Это на пять процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. По его словам, край является одним из наиболее популярных среди туристов регионов. Интерес к нему постоянно растет как у российских, так и у иностранных граждан.

- Наиболее популярными местами для отдыха традиционно считаются город-курорт федерального значения Белокуриха, особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», Алтайский и Смоленский районы, озера Ая, Яровое, а также соленые озера Завьяловского и Романовского районов. Например, единственную в Сибири игорную зону, которая расположена в Алтайском крае, в текущем году посетили более 94 тысяч человек. Одним из самых популярных природных объектов у туристов стали Тавдинские пещеры, с мая по август их посетили около 100 тыс. человек, - сообщает официальный сайт региона.

По мнению руководителя отраслевого управления, обеспечить уверенное развитие отрасли можно при развитии соответствующей инфраструктуры, повышении сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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