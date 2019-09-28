2019-09-28T10:20:55+03:00
Спорт

В Барнауле пройдет фестиваль «Готов к труду и активности»

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле состоится фестиваль «Готов к труду и активности», в нем примут участие порядка 100 человек.

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, мероприятие проводится для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Заявленная площадка, на которое состоится мероприятие, Алтайский государственный педагогический университет (проспект Социалистический, 124).

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса выполнят около 100 участников из городов и районов края. Каждый их них пройдет не менее восьми тестов: стрельба из электронной винтовки с 10 метров, метание теннисного мяча, бег на короткую и длинную дистанции, прыжки в длину, подтягивание, отжимание, рывок гири и другие.

В субботу, 28 сентября, состоится парад открытия. Выполнение нормативов начнется в воскресенье, 29 сентября в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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