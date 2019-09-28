2019-09-28T06:48:03+03:00
Общество

Открытую тренировку «Чуйский забег» проведут в Бийске

Иван ОЛЕКСЮК
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В субботу, 28 сентября, в Бийске пройдет открытая тренировка «Чуйский забег», посвященную 310-летию города.

Как сообщает официальный сайт региона, в программе пять беговых дистанций: 21, семь и один километр, а также детские забеги на 500 и 310 метров. Участие бесплатное. Забег пройдет на дамбе реки Бия у коммунального моста в направлении Зеленого Клина. Участок трассы протяженностью 3,5 километра имеет твердое ровное грунтовое покрытие, сообщает городская газета «Наш Бийск».

Регистрация участников и выдача стартовых номеров начнется в 11 часов у памятника речникам в парке Победы. Официальная церемония открытия назначена на 13 часов 30 минут. Участники детских забегов стартуют в 14 часов и 14 часов 5 минут. В 14 часов 10 минут - участники забегов на семь и 21 километр, в 14 часов 15 минут начнется забег на тысячу метров.

Для участников забегов на семь и 21 километр обязательны медицинская справка, выданная не ранее апреля этого года, и медицинская страховка. На старт этого забега могут выйти участники старше 16 лет, отмечает городское издание. Официальное закрытие тренировки «Чуйский забег» состоится в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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