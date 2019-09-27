В Барнауле активисты начали проверять исторические памятники

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-27T14:02:44+03:00

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В Барнауле проводят общественный рейд по памятникам культуры.

Краеведы и правозащитники начали проверять исторические памятники краевой столицы. 27 сентября эксперты осмотрели объекты культурного наследия на улице Анатолия. Общественники осмотрели семь признанных и охраняемых законом памятников культуры. Это жилые дома дореволюционной постройки, здание первой в Сибири метеостанции и бывшая Зайчанская школа Общества попечения о начальном образовании.

- Все эти строения деревянные, что повышает угрозу их утраты в результате пожара. Учитывая, что в последние два года Барнауле сгорело два объекта культурного наследия, эта проблема является весьма актуальной, — рассказывает кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев.

Всего активисты планируют обследовать больше пятидесяти сохранившихся зданий. Все нарушения зафиксируют и передадут в надзорные ведомства.

- Мы планируем визуально зафиксировать состояние каждого объекта, чтобы впоследствии иметь представление о качестве принимаемых мер по их защите, видеть тенденцию плохих или хороших изменений. Это позволит выявить недостатки госохраны алтайских памятников, в том числе федерального значения, и в будущем избежать преждевременной утраты объектов культурного наследия, — пояснил руководитель местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

ИСТОЧНИК KP.RU