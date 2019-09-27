В Барнауле откроется музей шоколада с баром и лавкой ремесленников

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-27T10:15:22+03:00

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В центре Барнаула откроется музей-мастерская шоколада. Первых гостей он примет в начале октября.

Он расположился в небольшом здании, притягательным для туристов. Там находится лавка ремесленного шоколада, шоко-бар и музей шоколада. Заведение причисляют к туркластеру «Барнаул – горнозаводской город».

Как сообщает «Алтайтурцентр», музей-мастерская шоколада будет проводить экскурсии по экспозиции «съедобных» фигур, угощать множеством сортов горячего шоколада и наливать душистый чай, специально подобранный для дегустации десертов из ремесленного высококачественного шоколада.

Создатели уверяют, вкус удивит даже тонких ценителей, ведь изготавливается лакомство из натурального сырья бренда с мировым именем в среде кондитеров. Гостей заведения порадуют скульптуры из шоколада, десерты ручной работы.

Открытие Музея-мастерской состоится 8 октября. Первым гостям знаток истории российского и европейского шоколада проведет 40-минутную экскурсию. Музей-мастерская шоколада находится по адресу: Барнаул, ул. Пушкина, 66. Время работы – с 11.00 до 20.00

ИСТОЧНИК KP.RU