Алтайские пожарные спасли из горящего дома парализованную хозяйку

СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-27T08:07:00+03:00

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В Алтайском крае пожарные спасли из горящего дома пожилую женщину. Сигнал о возгорании в селе Целинное поступил к бийским спасателям 26 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, когда пожарные приехали на место пожара, деревянный дом на улице Совхозной был окутан дымом. Сотрудники МЧС провели разведку и из опасной зоны вынесли пожилую женщину. Далее 85-летней хозяйке дома оказали помощь врачи «скорой».

- Женщина практически парализованная, самостоятельно покинуть дом она бы не смогла. На момент пожара в доме больше никого не было, некому было помочь. Мы, вместе с начальником караула Валерием Александровым и водителем пожарного автомобиля Игорем Комаровым сделали всё возможное, чтобы спасти ее и отстоять дом. Обе задачи были выполнены: хозяйка жива, а дом будет восстановлен - повреждения от огня не так велики, - рассказал Владимир Носков, начальник 25-й пожарно-спасательной части.

Причина пожара – замыкание проводки. Владельцам частных домов напоминают, что важно следить за состоянием электричества в жилье и вовремя менять оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU