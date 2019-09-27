2019-09-27T06:57:05+03:00
Происшествия

Школьница помогла задержать домушника

Анна СЕМИНА
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В городе Алейске Алтайского края школьница помогла полицейским задержать грабителя.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, накануне днем девочка возвращалась из школы и заметила, как в доме, принадлежащем ее родителям, спит неизвестный ей мужчина.

- Об этом она рассказала своим родителям, а они дали ей указание не заходить в помещение, а идти сразу домой, где они непосредственно жили, - поясняют в ведомстве.

Тем временем, на место были вызваны полицейские. Стражи правопорядка действительно обнаружили спящего мужчину. Им оказался 28-летий вор-рецидивист из села Красный Яр. Он металлической трубой взломал навесной замок входной двери и так попал в помещение. Оттуда злоумышленник успел вынести DVD-плеер, шлифовальную машину, дрель, два лобзика и куртку. Однако начался дождь, и грабитель решил пережать непогоду и уснул. Ущерб составил около десяти тысяч рублей.

По данному факт возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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