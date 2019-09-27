Школьница помогла задержать домушника
В городе Алейске Алтайского края школьница помогла полицейским задержать грабителя.
Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, накануне днем девочка возвращалась из школы и заметила, как в доме, принадлежащем ее родителям, спит неизвестный ей мужчина.
- Об этом она рассказала своим родителям, а они дали ей указание не заходить в помещение, а идти сразу домой, где они непосредственно жили, - поясняют в ведомстве.
Тем временем, на место были вызваны полицейские. Стражи правопорядка действительно обнаружили спящего мужчину. Им оказался 28-летий вор-рецидивист из села Красный Яр. Он металлической трубой взломал навесной замок входной двери и так попал в помещение. Оттуда злоумышленник успел вынести DVD-плеер, шлифовальную машину, дрель, два лобзика и куртку. Однако начался дождь, и грабитель решил пережать непогоду и уснул. Ущерб составил около десяти тысяч рублей.
По данному факт возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU