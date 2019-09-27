Алтайские археологи нашли несколько интересных захоронений

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-27T05:41:43+03:00

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Этим летом Краснощековская археологическая экспедиция АлтГУ провела исследования в Краснощековском районе Алтайского края. Практику проходили студенты «регионоведения России» и «религиоведения», руководил работами доктор исторических наук Петр Дашковский.

Раскопки проходили в Чинетинском археологическом микрорайоне, где располагаются памятники от эпохи верхнего палеолита до средневековья. На могильниках Ханкаринский дол, Чинета-II, Инской дол раскопано более 80 объектов афанасьевской, пазырыкской, тюркской, сросткинской, кыргызской культур.

Остатки древней культурыФото: предоставлено пресс-службой

Археологи раскопали четыре погребения кочевников. В двух курганах знаменитой пазырыкской культуры вместе с погребенными людьми найдены захоронения лошадей.

Интересное захоронение нашли на могильнике Ханкаринский дол. Мужчина погребен в каменном ящике, который перекрыт стелами раннескифского времени. Вдоль северной стенки ящика размещено четыре черепа лошадей. При этом в захоронении находился один комплект полного снаряжения: железные удила, костяные псалии, бляхи, распределители и другие предметы. Теперь археологи изучают находки, рассказали в пресс-службе администрации региона.

«Наличие таких курганов, в которых за стенкой погребального ящика размещали черепа животных, - редкое явление. Несколько таких объектов известно в Юго-Восточном Алтае. Захоронение на могильнике Ханкаринский дол относится к скифской эпохе», - рассказали специалисты Алтайохранкультуры.

ИСТОЧНИК KP.RU