В Барнауле выставили на продажу коттедж с «музыкальным подвалом»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-26T15:51:56+03:00

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В Барнауле продают коттедж с «изюминкой» внутри. Помимо стандартных спален и гостиных в нем есть комната для проведения музыкальных репетиций и концертов – в ней установлены рояль, микрофон и столики для зрителей, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Судя по фото, в «музыкальной комнате» нет окон - скорее всего, она расположена в подвале.

«Интерьер в классическом стиле. Высота потолков - 3,2 м. Стены – кирпич, толщиной в 70 см. Перекрытия – бетонные плиты. Все коммуникации - центральные. Дом продается с мебелью и техникой», - заверяет собственник.

Коттедж с музыкальным подвалом.Фото: Avito.ru

Коттедж состоит из трех уровней. В нем есть цокольный этаж. Площадь объекта составляет 360 кв. м.

Объект находится в коттеджном поселке Солнечная поляна. Дом стоит на участке в 10 соток, на котором имеется гараж на два авто, баня с комнатой отдыха, ландшафтный дизайн. Стоимость коттеджа составляет 17 млн рублей, про торг не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU