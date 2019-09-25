2019-09-25T15:58:37+03:00
Общество

Крупный участок под ТЦ в Барнауле не привлек потенциальных арендаторов

САПОЖКОВА Александра
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Участок площадью более 242 тыс. кв. метров на пересечении Павловского тракта и Западного разъезда в Барнауле не привлек внимание потенциальных арендаторов. Поступила всего одна заявка, но заявитель не перевел задаток (34,6 млн рублей). В итоге аукцион Росимущества на право аренды был признан несостоявшимся из-за отсутствия одобренных заявок.

- Похоже, что площадка не привлекает потенциальных инвесторов, хотя не исключено, что проблема кроется в условиях аукциона. - отмечает Банкфакс.

Конкурс был объявлен 17 августа. Участок предлагали арендовать минимум за 69,1 млн рублей на три года и пять месяцев. На нем предлагалось разместить объекты торговли (ТЦ, ТРЦ, ТРК), общественного питания, бытового обслуживания.

Ранее были слухи, что на этом участке появится магазин IKEA. Однако IKEA в Барнаул так и не пришла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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