Крупный участок под ТЦ в Барнауле не привлек потенциальных арендаторов
Участок площадью более 242 тыс. кв. метров на пересечении Павловского тракта и Западного разъезда в Барнауле не привлек внимание потенциальных арендаторов. Поступила всего одна заявка, но заявитель не перевел задаток (34,6 млн рублей). В итоге аукцион Росимущества на право аренды был признан несостоявшимся из-за отсутствия одобренных заявок.
- Похоже, что площадка не привлекает потенциальных инвесторов, хотя не исключено, что проблема кроется в условиях аукциона. - отмечает Банкфакс.
Конкурс был объявлен 17 августа. Участок предлагали арендовать минимум за 69,1 млн рублей на три года и пять месяцев. На нем предлагалось разместить объекты торговли (ТЦ, ТРЦ, ТРК), общественного питания, бытового обслуживания.
Ранее были слухи, что на этом участке появится магазин IKEA. Однако IKEA в Барнаул так и не пришла.
ИСТОЧНИК KP.RU