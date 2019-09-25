2019-09-25T04:51:29+03:00
Экономика

Новый нацпарк "Горная Колывань" создадут на Алтае

САПОЖКОВА Александра
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Новый нацпарк создадут на АлтаеНовый нацпарк создадут на Алтае
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К 2023 году в Алтайском крае планируют создать нацпарк "Горная Колывань".

Как сообщает Интерфакс, это будет самая большая особо охраняемая природная территория в регионе. Ее площадь составит почти 215 тыс. гектаров Рречь идет о территории на стыке равнинных и горных пространств. Войдет туда и знаменитая Денисова пещера.

- Это черневая тайга, коренные леса, краснокнижные растения и животные. Это место, где развивалась камнерезная и рудная промышленности. Инвестиционная привлекательность территории высокая, - сказала ведущий специалист Минприроды РФ Любовь Фалалеева.

По ее словам, в нацпарке будут выделены участки для развития экологического туризма.

Министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин добавил:

- Такого в России еще не было. У нацпарка - значительный природный и культурно-исторический потенциал. Это станет серьезным магнитом для развития туризма.

Между тем, при создании парка возникнет немало проблем, так как на территории ведется добыча полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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