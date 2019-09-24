На Алтае откроются Всесибирские Мерзликинские чтения

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-24T12:34:43+03:00

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В Барнауле 25 сентября откроют V Всесибирские Мерзликинские чтения. Они продлятся до 27 сентября, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Так в среду, 25 сентября, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, который находится по адресу Льва Толстого, 2, в 15 часов соберутся известные алтайские поэты и прозаики. На мероприятии покажут презентацию культурно-просветительных проектов, которые направлены на популяризацию и сохранение творческого наследия поэта. Также студенты театрального отделения прочтут произведения Мерзликина, а барнаульские барды исполнят песни на его стихи. Гости мероприятия смогут увидеть материалы из фондов музея о жизни и творческом наследии поэта.

На следующий день, 26 сентября, в Новоалтайске откроют фестиваль искусств памяти Леонида Мерзликина «Не упадет моя звезда». Мероприятие пройдет в городском центре культуры «Современник». А в центральной библиотеке состоится традиционный конкурс чтецов «Добрая слава».

Закроют Мерзликинские чтения 27 сентября в 14 часов в центральной городской библиотеке. В этот же день назовут лауреата Всесибирской литературной премии имени Леонида Мерзликина.

ИСТОЧНИК KP.RU