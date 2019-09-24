2019-09-24T12:34:43+03:00
Общество

На Алтае откроются Всесибирские Мерзликинские чтения

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле 25 сентября откроют V Всесибирские Мерзликинские чтения. Они продлятся до 27 сентября, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Так в среду, 25 сентября, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, который находится по адресу Льва Толстого, 2, в 15 часов соберутся известные алтайские поэты и прозаики. На мероприятии покажут презентацию культурно-просветительных проектов, которые направлены на популяризацию и сохранение творческого наследия поэта. Также студенты театрального отделения прочтут произведения Мерзликина, а барнаульские барды исполнят песни на его стихи. Гости мероприятия смогут увидеть материалы из фондов музея о жизни и творческом наследии поэта.

На следующий день, 26 сентября, в Новоалтайске откроют фестиваль искусств памяти Леонида Мерзликина «Не упадет моя звезда». Мероприятие пройдет в городском центре культуры «Современник». А в центральной библиотеке состоится традиционный конкурс чтецов «Добрая слава».

Закроют Мерзликинские чтения 27 сентября в 14 часов в центральной городской библиотеке. В этот же день назовут лауреата Всесибирской литературной премии имени Леонида Мерзликина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае бизнес-леди осудят за махинации с бюджетными деньгами
Комнатная собачка ценой жизни спасла пенсионерку от бешеного пса
ВТБ стал главным партнером всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!»
Парень на «Жигулях» сбил 9-летнюю девочку в Барнауле
В Барнауле могут расторгнуть контракт с крупным автоперевозчиком
Систему здравоохранения скоро изменят в Бийске
Студенты Заринского политехнического техникума знакомятся с производством Алтай-Кокса
Школу-памятник начали ремонтировать в Бийске
В Барнауле женщина забрала из банкомата чужие деньги
ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд рублей
25 сентября в АлтГТУ открывается Всероссийский профориентационный форум
Двое барнаульцев на велосипедах поехали до острова Бали
В Барнауле временно отключат некоторые светофоры