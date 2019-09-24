2019-09-24T09:41:53+03:00
Общество

Систему здравоохранения скоро изменят в Бийске

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Бийске решают проблему с большой загруженностью в одних больницах города и дефицитом мест в других. За это уже взялись региональный Минздрав и администрация Наукограда, пишет «Бийский рабочий».

Сейчас в некоторых больницах наблюдается дефицит койкомест для узкопрофильных больных (например, пациентов с кардиологическими заболеваниями, нарушением кровообращения). А для общепрофильных больных мест переизбыток. В загруженности медицинского оборудования также есть диспропорции. Плюс ко всему в городе наблюдается кадровый дефицит.

Сложившуюся проблему хотят решить с помощью двух муниципальных программ. Для привлечения квалифицированных специалистов администрация Бийска выделила 68 млн рублей. Эти деньги пойдут на предоставление жилья для приезжих специалистов и зарплату.

К слову, в Минздраве Алтайского края до конца текущей недели также разработают комплекс мер по изменению в системе здравоохранения Бийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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