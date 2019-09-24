Двое барнаульцев на велосипедах поехали до острова Бали

СЕГОДНЯ 06:50 2019-09-24T07:02:40+03:00

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Желая исполнить свою мечту двое барнаульцев на велосипедах отправились до острова Бали. Их путешествие займет около полугода, сообщают в группе «Барнаул 22».

Из Барнаула в Азию Роман и Денис выехали 18 сентября. Расстояние, которое им предстоит преодолеть – 12 тысяч километров. Кстати, в таком необычном формате Денис уже путешествовал. Во время «Алтайкой кругосветки» он проехал на велосипеде 1200 км. После этого и появилась мечта взять планку выше и доехать до Бали. Ради этого парень даже уволился из крупной международной компании, там он проработал 5 лет.

Несколько дней назад двое путешественников уже доехали до Монголии. Они ночевали в заброшенном доме и попробовали суп с пельменями, посетили местный город Ульгий. Признаются, что первые дни было тяжело, все тело болело и не хотелось выходить из палатки.

ИСТОЧНИК KP.RU