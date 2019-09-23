2019-09-23T15:34:55+03:00
Общество

В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка

Иван ОЛЕКСЮК
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В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту смерти маленькой девочки 2019 года рождения. Ее тело обнаружили в одном из домов в городе Горно-Алтайске.

Девочка погибла, захлебнувшись собственными пищевыми массами, попросту говоря, она срыгнула, и это перекрыло дыхательные пути. На момент произошедшего в квартире с ребенком была мать, находившаяся в алкогольном опьянении. Она спала рядом с девочкой.

- По факту смерти девочки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место происшествия осуществлен выезд следователей и криминалистов следственного управления, - сообщает региональный Следственный комитет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, причинно-следственной связи между поведением матери и смертью ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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