Отопительный сезон в Барнауле начнется 25 сентября
Дата запуска отопления определена окончательно и бесповоротно. Соответствующее постановление подписано в администрации города.
Как сообщает городская администрация, в соответствии с документом подача отопления начинается со среды, 25 сентября. Начало теплоснабжения в социальных объектах, таких как детские сады, школы, больницы, дома престарелых и прочих медицинских учреждениях пройдет под особым вниманием.
Стоит отметить, что тепло в доме может появиться и раньше заявленного срока. Подача теплоносителя в жилые дома носит заявительный характер. Для того, чтобы подключить отопление, жителям нужно обращаться в управляющие компании.
Напомним, ранее городская администрация заявила о готовности к отопительному сезону 2019–2020. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства годов в Барнауле проходит в соответствии с планом.
ИСТОЧНИК KP.RU