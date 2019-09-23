2019-09-23T05:48:24+03:00
Общество

Отопительный сезон в Барнауле начнется 25 сентября

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дата запуска отопления определена окончательно и бесповоротно. Соответствующее постановление подписано в администрации города.

Как сообщает городская администрация, в соответствии с документом подача отопления начинается со среды, 25 сентября. Начало теплоснабжения в социальных объектах, таких как детские сады, школы, больницы, дома престарелых и прочих медицинских учреждениях пройдет под особым вниманием.

Стоит отметить, что тепло в доме может появиться и раньше заявленного срока. Подача теплоносителя в жилые дома носит заявительный характер. Для того, чтобы подключить отопление, жителям нужно обращаться в управляющие компании.

Напомним, ранее городская администрация заявила о готовности к отопительному сезону 2019–2020. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства годов в Барнауле проходит в соответствии с планом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае высадили 25 тысяч саженцев деревьев
На Алтае две тысячи пенсионеров поставили прививку от пневмонии
Двое детей выжили в смертельном ДТП со встречным автомобилем на Алтае
Бросьте собаку: бийчан возмутила работа приюта "Преданность"
Машина снесла столб на перекрестке в Барнауле
В Барнауле женщина выпала с 13 этажа и разбилась насмерть
МЧС предупреждает жителей Алтайского края о сильном ветре и грозе
Андрей Разин поблагодарил барнаульцев за то, что дождались дискотеку 80-90-х
В ужасной аварии на Алтае пострадали трое взрослых и 13-летняя девочка
В Барнауле за 20 млн рублей продают коттедж в бору с виноградником
В Барнауле завершается подготовка к новому отопительному сезону
Нового президента выберут в Союзе риэлторов на Алтае
Блоки помешали барнаульским пожарным подъехать к дому
В Барнауле владельца автобуса накажут за громкую рекламу
Рубцовцанина осудят за оскорбление сотрудника Росгвардии
День ходьбы состоится на барнаульской «Трассе здоровья»
В Барнауле судят банду угонщиков красных авто
В Барнауле отключат холодную воду
Детский омбудсмен прокомментировал самоубийство на Алтае
На барнаульской остановке спецмашина ушла под землю
Барнаульцев приглашают на добровольный субботник
В Барнауле задержали лидеров групп кредитных мошенников