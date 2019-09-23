Отопительный сезон в Барнауле начнется 25 сентября

СЕГОДНЯ 05:48 2019-09-23T05:48:24+03:00

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Дата запуска отопления определена окончательно и бесповоротно. Соответствующее постановление подписано в администрации города.

Как сообщает городская администрация, в соответствии с документом подача отопления начинается со среды, 25 сентября. Начало теплоснабжения в социальных объектах, таких как детские сады, школы, больницы, дома престарелых и прочих медицинских учреждениях пройдет под особым вниманием.

Стоит отметить, что тепло в доме может появиться и раньше заявленного срока. Подача теплоносителя в жилые дома носит заявительный характер. Для того, чтобы подключить отопление, жителям нужно обращаться в управляющие компании.

Напомним, ранее городская администрация заявила о готовности к отопительному сезону 2019–2020. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства годов в Барнауле проходит в соответствии с планом.

ИСТОЧНИК KP.RU