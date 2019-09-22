2019-09-22T13:57:19+03:00
Происшествия

Машина снесла столб на перекрестке в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Авария с пострадавшими произошла 22 августа в Барнауле. Видео в паблике «Инцидент Барнаул» выложили очевидцы.

На пересечении проспекта Комсомольского и улицы Путиловской произошло ДТП (Инцидент Барнаул).

Судя по кадрам, на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Путиловской столкнулись два автомобиля, после чего один врезался в столб. Причем удар был такой силы, что столб накренился и треснул.

Машины также получили серьезные повреждения: у обоих разбиты передние части, из чего следует, что столкновение было лобовым. Очевидцы это подтверждают. По их словам, один из автомобилей ехал по встречной полосе. И все произошло молниеносно.

- Просто секунды какие-то, очень сильные удары... Хорошо, что скорая через дорогу стояла, - написал один из комментаторов.

Другой добавил, что в аварии пострадал один водитель - тот, по чьей вине все произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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