В ужасной аварии на Алтае пострадали трое взрослых и 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-22T07:55:47+03:00

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21 сентября на 53-м километре трассы Змеиногорск-Карасук произошло лобовое столкновение с пострадавшими.

По предварительным данным Главного управления МВД по Алтайскому краю, мужчина 1987 года рождения за рулем «Тойоты Калдины» начал обгон, выехал на встречную и столкнулся с ВАЗ-2112. Отечественным авто управлял мужчина 1977 года рождения.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажирки ВАЗа – 13-летняя девочка и женщина 1984 года рождения. Всем была оказана медпомощь.

Очевидец в паблике "Инцидент Рубцовск" написала, что ее муж помогал пострадавшим. По ее словам, авария была ужасной. Судя по фото, обе машины вылетели на обочину и получили серьезные повреждения.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU