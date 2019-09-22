В ужасной аварии на Алтае пострадали трое взрослых и 13-летняя девочка
21 сентября на 53-м километре трассы Змеиногорск-Карасук произошло лобовое столкновение с пострадавшими.
По предварительным данным Главного управления МВД по Алтайскому краю, мужчина 1987 года рождения за рулем «Тойоты Калдины» начал обгон, выехал на встречную и столкнулся с ВАЗ-2112. Отечественным авто управлял мужчина 1977 года рождения.
В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажирки ВАЗа – 13-летняя девочка и женщина 1984 года рождения. Всем была оказана медпомощь.
Очевидец в паблике "Инцидент Рубцовск" написала, что ее муж помогал пострадавшим. По ее словам, авария была ужасной. Судя по фото, обе машины вылетели на обочину и получили серьезные повреждения.
Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU