2019-09-21T05:17:36+03:00
Происшествия

В Барнауле судят банду угонщиков красных авто

Юлия ЕВГРАФОВА
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По факту угона девяти красных авто индустриальный районный суд Барнаула рассматривает уголовное дело против пяти новосибирцев. На каждой машине они зарабатывали до 400 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

В ходе следствия выяснили, что банда купила специальное устройство, с помощью которого они отключали сигнализацию в машинах и запускали двигатель. Таким способом с 2017 по 2018 год они похитили одну «Toyota Corolla» и восемь «Mitsubishi Lancer».

Дальше, чтобы продать эти машины, новосибирцы по сниженной цене покупали поврежденные в ДТП авто тех же марок с документами. Используя их детали, злоумышленники выдавали чужие иномарки за честно приобретенные, которые на деле давно уже отправлены в утиль. В итоге с каждой машины они зарабатывали до 400 тысяч рублей прибыли.

К слову, после обнародования всех улик угонщики согласились сотрудничать со следствием и признали свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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