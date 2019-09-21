В Барнауле судят банду угонщиков красных авто
По факту угона девяти красных авто индустриальный районный суд Барнаула рассматривает уголовное дело против пяти новосибирцев. На каждой машине они зарабатывали до 400 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
В ходе следствия выяснили, что банда купила специальное устройство, с помощью которого они отключали сигнализацию в машинах и запускали двигатель. Таким способом с 2017 по 2018 год они похитили одну «Toyota Corolla» и восемь «Mitsubishi Lancer».
Дальше, чтобы продать эти машины, новосибирцы по сниженной цене покупали поврежденные в ДТП авто тех же марок с документами. Используя их детали, злоумышленники выдавали чужие иномарки за честно приобретенные, которые на деле давно уже отправлены в утиль. В итоге с каждой машины они зарабатывали до 400 тысяч рублей прибыли.
К слову, после обнародования всех улик угонщики согласились сотрудничать со следствием и признали свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU