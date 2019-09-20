2019-09-20T15:29:09+03:00
Общество

В Барнауле отключат холодную воду

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле на двух улицах почти на весь день отключат холодную воду. Это связано с проведением плановых работ по замене задвижек на водопроводной сети. Работу необходимо провести, чтобы избежать возможных коммунальных аварий.

Как сообщает официальный сайт администрации Барнаула, воды не будет в нескольких домах, которые располагаются на улице Панфиловцев. В частности речь идет о строениях под номерами 10, 12, 14, 14а. Также обесточат дома по улице Попова, 91 и 93.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать в субботу, 21 сентября, с 09.30 до 19.00. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 28-22-00. Жителей просят сделать запас воды и приносят извинения за временные неудобства.

Тем временем, Барнаул готовится к запуску отопления. Запуск теплоснабжения назначили на 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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