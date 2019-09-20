В коттеджном поселке «Полесье» под Барнаулом стремительно продают участки

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-20T11:49:51+03:00

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В поселке «Полесье», который находится под Барнаулом, начали активно продавать дома. Застройка там началась 10 лет назад.

Так продавцы предлагают разные участки, от 10 до 25 соток и это по достаточно низкой стоимости. За сотку просят от 9,5 тысяч рублей. Для сравнения - в других коттеджных поселках продают участки за 50 -100 тысяч рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Поселок «Полесье» расположен в 17 км от Барнаула, на окраине Фирсово. Его общая площадь - 84 гектара. Рядом есть лес, искусственное озеро с территориями для отдыха, церковь. Сообщается, что особенностью поселка также станет бульвар шириной в 32 метра с площадками для детей. Он соединит церковь и озеро.

Стоит отметить, что в «Полесье» приняли устав, в котором прописали условия проживания. Например, дирекция имеет право отказать человеку в покупке участка, если он не соответствует моральным критериям (допустим с криминальным прошлым).

ИСТОЧНИК KP.RU