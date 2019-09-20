Стали известны подробности о масштабных хищениях на Алтайском шинном комбинате

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-20T09:29:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На скамье подсудимых оказалось 37 сотрудников Алтайского шинного комбината. По данным следствия, с мая 2013-го по январь 2015 года они совершали кражи готовой продукции. Сумма ущерба составила 39 млн рублей. Подробности дела сообщает МК на Алтае.

Схему махинаций изложили осужденные. В частности, из показаний одного из грузчиков следует, что кражи начались гораздо раньше - еще в апреле 2008 года. Тогда удалось беспрепятственно вывезти «левые» шины, но возникли проблемы с их реализацией. Брать продукцию без документов автомагазины не хотели. Зато товар за полцены купил владелец шиномонтажки. В последствии этот бизнесмен стал не только покупателем, но руководителем всего процесса: организовывал доставку, хранение, сбыт, координировал действия «бригады».

- Он хотел много продукции. Обещал щедро платить, следил, чтобы никто не пытался сбыть похищенное другим. Периодически мы собирались в кафе, саунах, где решали вопросы, - свидетельствует грузчик.

Одна из кладовщиц рассказала, что ей предложили за содействие 25 тысяч с рублей с каждой "левой машины".

- Мне сказали, что нужно просто стоять под камерами и делать вид, что считаю, когда они будут грузить «левый» товар, дать машинам выехать с территории и молчать, - поясняла следствию женщина.

Все видели, что некоторые сотрудники явно живут не на одну зарплату в 30-35 тысяч рублей: покупают дорогие машины, квартиры, ездят в отпуск в Германию. Они держались особняком. Во время хищений использовали специальный сленг: «рыбалка началась» — кража началась, «сделали котлету» — своровали и т.д.

Издание сообщает, что из 37 человек только 12 получили реальные сроки от 3,8 до 7 лет в исправительной колонии общего режима (часть вину не признали). Условным сроком отделались в основном материально ответственные лица - охранники и кладовщики, и те, кто пошел на сделку со следствием.

Сегодня, 20 сентября суд рассматривает апелляционную жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU