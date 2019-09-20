2019-09-20T05:16:39+03:00
Общество

Почти 300 млн рублей потратят в Бийске на ремонт дорог

Иван ОЛЕКСЮК
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Бийск получит почти 300 млн рублей на ремонт городских дорог. На эти деньги в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году обновят 19 участков общей протяженностью около 18 километров.

Как сообщает региональное правительство со ссылкой на начальника управления капитального строительства администрации Бийска Александра Казанцева, на сегодняшний день из 19 объектов восемь уже сданы в эксплуатацию, шесть дорог находятся в стадии приемки, еще на трех участках мероприятия завершаются, а на оставшихся двух работы ведутся в активном режиме.

В этом году будут отремонтированы наиболее важные и загруженные улицы – напрмиер, Дальняя, Крайняя и переулок Байкальский соединяют центр наукограда с районом Заречье. В настоящее время на участках ведут устройство верхнего слоя асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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