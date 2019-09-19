Жительница Барнаула стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-19T15:50:15+03:00

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Екатерина Гусева из Барнаула стала победительницей в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Он проходил в Саратове с 8 по 16 сентября. Почти 600 спортсменов из 21 страны показывали свою подготовку в подъеме по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развёртывании и пожарной эстафете. Впервые в соревнованиях приняли участие команды из Китая и Саудовской Аравии.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, в сборной России было двое представителей Алтайского края: тренер - Владимир Старыгин, в женской команде - Екатерина Гусева.

В командном зачёте женская сборная России заняла первое место. Второе место у спортсменок Чехии, третье - у белорусок. Наша землячка, младший лейтенант внутренней службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Екатерина Гусева, в составе команды стала чемпионкой мира в боевом развёртывании и серебряным призёром в эстафете.

Среди мужчин первое командное место завоевали россияне, второе место у сборной Казахстана, третье - у Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU