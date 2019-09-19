2019-09-19T15:50:15+03:00
Спорт

Жительница Барнаула стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: Минспорта Алтайского краяФото: Минспорта Алтайского краяФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Екатерина Гусева из Барнаула стала победительницей в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Он проходил в Саратове с 8 по 16 сентября. Почти 600 спортсменов из 21 страны показывали свою подготовку в подъеме по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развёртывании и пожарной эстафете. Впервые в соревнованиях приняли участие команды из Китая и Саудовской Аравии.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, в сборной России было двое представителей Алтайского края: тренер - Владимир Старыгин, в женской команде - Екатерина Гусева.

В командном зачёте женская сборная России заняла первое место. Второе место у спортсменок Чехии, третье - у белорусок. Наша землячка, младший лейтенант внутренней службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Екатерина Гусева, в составе команды стала чемпионкой мира в боевом развёртывании и серебряным призёром в эстафете.

Среди мужчин первое командное место завоевали россияне, второе место у сборной Казахстана, третье - у Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина избил скалкой пьяную беременную жену
В Алтайском крае уменьшился экспорт леса
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий агропромышленного комплекса
В Барнауле продают роскошную квартиру с солярием
В Барнауле продают довоенную поликлинику за рубль
Чуйский тракт еще на одном участке станет четырехполосным
В Алтайском крае сфотографировали следы семейства медведей
19 тысяч барнаульцев на сутки отключат от горячей воды для завершения ремонта теплосетей
Алтайские синоптики предупреждают о штормовом усилении ветра
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Стала известна стоимость билетов на матчи ХК «Динамо-Алтай»
Барнаульские полицейские арестовали презентабельного мошенника из Владивостока
Как хранить картошку и другие овощи: советами поделились алтайские садоводы
«АлтайБаскет» уступил на домашней арене в товарищеском матче
Алтайские полицейские поймали грабителя, который не смог угнать велосипед
Несколько серьезных пожаров за ночь произошло в Барнауле
Герои Ильфа и Петрова проедут по улицам Барнаула
Духи с запахом бабушкиных пирогов: барнаульский парфюмер создает эксклюзивные ароматы
В Барнауле депутаты заложили яблоневую аллею в парке
Два человека погибли в столкновении с рейсовым автобусом на Алтае
Почти 500 млн рублей выделили на покупку жилья сиротам в Алтайском крае
Депутаты предложили вернуться к выборам мэра Барнаула
В Рубцовске водитель такси сбил 4-летнего мальчика
Барнаульский спорткомплекс «Темп» снова может принимать артистов
Депутат Госдумы от Алтайского края вступился за осужденного актера Павла Устинова