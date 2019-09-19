Мужчина избил скалкой пьяную беременную жену

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-19T14:21:30+03:00

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В Барнауле состоялся суд над мужчиной, который после новогоднего застолья скалкой избил свою пьяную беременную жену.

В ночь на 1 января 2019 года супружеская пара отмечала новый год в компании соседей. Уже во время застолья между ними произошла ссора и мужчина, оставив супругу с их четырьмя несовершеннолетними детьми, ушел прогуляться.

- Когда он вернулся домой около десяти часов вечера, то понял, что спавшая жена пьяна. Разозлившись на нее, он стал бить ее руками и ногами, а затем и деревянной скалкой. Причем его не остановил и тот факт, что женщина была на пятом месяце беременности. Ссору прервали соседи, прибежавшие на шум, - рассказывает помощник прокурора Октябрьского района г. Барнаула Максим Кейш.

На следующее утро женщине стало плохо. Муж предложил вызвать скорую, но она отказалась, потому что побоялась, что его привлекут к уголовной ответственности. Только когда совсем стало худо, супруга сдалась. Мужчина отвел детей к своим родителям, а сам вызвал полицию.

Судмедэкспертиза показала, что муж потерпевшей нанес ей множественные телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью. Более того, у нее прервалась беременность, однако из-за того, что на учет в женской консультации женщина не вставала, установить связь с избиением не удалось.

На суде мужчина полностью признал свою вину и сказал, что «очень любит свою жену, но не может терпеть, что она часто употребляет спиртное, пока он находится на работе, а когда она выпивает, то не занимается домашними делами и детьми, не желает лечиться от алкогольной зависимости».

Потерпевшая же на суде «не вспомнила» кто и за что ее избил, но предположила, что это рук дело супруга и посчитала, что получила по заслугам.

Суд отправил мужчину на 2,5 года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU