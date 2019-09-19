В Барнауле продают довоенную поликлинику за рубль

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-19T14:30:27+03:00

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В Барнауле продают здание довоенной поликлиники. 18 сентября администрация города опубликовала условия о приватизации объекта культурного наследия на проспекте Калинина, 24. Примечательно, что само здание медучреждения продается за рубль.

Однако есть несколько условий. Помимо здания продается земельный участок, площадью более 4 тысяч кв. м за 10,4 млн рублей; металлический забор, длиной почти 100 м – 117,5 тысяч рублей и само здание больницы с подвалом, общей площадью почти 1000 кв. м.

Также покупателю обязательно нужно отреставрировать здание по готовому проекту. Новый собственник обязуется в течение пяти лет обследовать фундаменты в шурфах, переложить разрушенные участки кирпичной кладки наружных стен здания, осушить кирпичную кладки стен подвала, отремонтировать кирпичную кладку стен первого этажа, заменить поврежденные участки шлакоблочной кладки, сообщили в «Политсибру».

Справка:

Поликлиника Барнаульского меланжевого комбината (БМК) построена в 1936 году, она входила в состав амбулатории работников «Текстильстроя», которая в 1993 году стала городской больницей №2. В 1952 году амбулатория «Текстильстроя» была переименована в Октябрьскую больницу с главным корпусом на проспекте Калинина, 16.

В медучреждении на проспекте Калинина, 24 работали девять врачей, прием проводили по пяти специальностям. В поликлинике работала детская консультация, аптека, городская скорая помощь, зубопротезная мастерская, родильный дом. Имелся рентгенкабинет, а также кабинеты кабинеты свето- и водолечения. В 1952 году при ней организован стационар на 50 коек. В 1957-1974 годах в больнице располагалась клиническая база АГМИ. Сейчас здание пустует.

ИСТОЧНИК KP.RU