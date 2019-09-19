Чуйский тракт еще на одном участке станет четырехполосным
Еще один участок Чуйского тракта, расположенный на территории Алтайского края, станет четырехполосным.
Речь идет об отрезке со 173 до 183 километра. Он пролегает в Первомайском и Тальменском районах и станет продолжением четырехполосного участка трассы от Барнаула в сторону Новосибирской области.
- Это будет четырехполосная дорога первой категории с разделительным барьерным ограждением. Возле станции Озерки построят двухуровневую транспортную развязку, которая обеспечит жителям ближайших населенных пунктов безопасный и комфортный выезд на федеральную трассу. Также проект включает подземный пешеходный переход возле села Озерки, строительство новых автобусных остановок, пешеходных дорожек и тротуаров, установку шумозащитных экранов, освещения, - сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».
В настоящий момент продолжаются подготовительные работы. В частности на этот год запланирован перенос коммуникаций, строительство временной подъездной дороги к карьеру. Где-то начинается укладка основания дорожной одежды. Завершить объект должны в 2022 году.
ИСТОЧНИК KP.RU