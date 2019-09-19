2019-09-19T12:55:42+03:00
Общество

Чуйский тракт еще на одном участке станет четырехполосным

Анна СЕМИНА
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Чуйский трактЧуйский трактФото: УПРДОР «Алтай»
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Еще один участок Чуйского тракта, расположенный на территории Алтайского края, станет четырехполосным.

Речь идет об отрезке со 173 до 183 километра. Он пролегает в Первомайском и Тальменском районах и станет продолжением четырехполосного участка трассы от Барнаула в сторону Новосибирской области.

- Это будет четырехполосная дорога первой категории с разделительным барьерным ограждением. Возле станции Озерки построят двухуровневую транспортную развязку, которая обеспечит жителям ближайших населенных пунктов безопасный и комфортный выезд на федеральную трассу. Также проект включает подземный пешеходный переход возле села Озерки, строительство новых автобусных остановок, пешеходных дорожек и тротуаров, установку шумозащитных экранов, освещения, - сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

В настоящий момент продолжаются подготовительные работы. В частности на этот год запланирован перенос коммуникаций, строительство временной подъездной дороги к карьеру. Где-то начинается укладка основания дорожной одежды. Завершить объект должны в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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