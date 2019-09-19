В Алтайском крае сфотографировали следы семейства медведей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-19T12:40:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае запечатлели следы нескольких медведей. Лапы на песке обнаружили сотрудники предприятия «Алтайлес» в Топчихинском районе.

О следах сообщили в соцсетях в паблике «Barnaul22». Судя по количеству следов, медведица с двумя медвежатами живет всего в нескольких километрах от села Чаузово вблизи Большой речки. Лесники знают животных, они заметили их уже давно, но стараются близко не подходить и не тревожить обитателей леса.

В случае опасности или в экстренных ситуациях работники лесной отрасли бережно относятся к животным и приходят на помощь. Иногда, если это требуется, они подкармливают лосей, косуль и кабанов зимой, обустраивают гнезда для птиц из Красной книги и не только.

Работники лесоперерабатывающего предприятия также отметили, что там, где работают лесники, встречается меньше браконьеров и других вредителей дикой природы.

Фото: очевидцы в соцсетях

ИСТОЧНИК KP.RU