2019-09-19T12:23:13+03:00
Общество

19 тысяч барнаульцев на сутки отключат от горячей воды для завершения ремонта теплосетей

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

C 19 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на одни сутки для девятнадцати тысяч жителей Октябрьского и Центрального районов города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Энергетики Сибирской генерирующей компании завершают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 19 сентября специалистами СГК в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 26,6 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

С 9.00 до 23.00 19 сентября — 62 жилых дома, 16 административных зданий, 7 медицинский и 12 образовательных учреждений в Октябрьском районе города;

С 9.00 19 сентября до 15.00 20 сентября — 41 многоквартирный дом и 46 частных домов, 10 административных зданий, шесть образовательных учреждений, больница и санаторий Центрального района.

Продолжаются работы и на ранее заявленном участке Железнодорожного района Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются:

С 9.00 16 сентября до 17.00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 19 875 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

Данные по плановым отключениям горячей воды, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина избил скалкой пьяную беременную жену
В Алтайском крае уменьшился экспорт леса
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий агропромышленного комплекса
В Барнауле продают роскошную квартиру с солярием
В Барнауле продают довоенную поликлинику за рубль
Чуйский тракт еще на одном участке станет четырехполосным
В Алтайском крае сфотографировали следы семейства медведей
Алтайские синоптики предупреждают о штормовом усилении ветра
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Стала известна стоимость билетов на матчи ХК «Динамо-Алтай»
Барнаульские полицейские арестовали презентабельного мошенника из Владивостока
Как хранить картошку и другие овощи: советами поделились алтайские садоводы
«АлтайБаскет» уступил на домашней арене в товарищеском матче
Алтайские полицейские поймали грабителя, который не смог угнать велосипед
Несколько серьезных пожаров за ночь произошло в Барнауле
Герои Ильфа и Петрова проедут по улицам Барнаула
Духи с запахом бабушкиных пирогов: барнаульский парфюмер создает эксклюзивные ароматы
В Барнауле депутаты заложили яблоневую аллею в парке
Два человека погибли в столкновении с рейсовым автобусом на Алтае
Почти 500 млн рублей выделили на покупку жилья сиротам в Алтайском крае
Депутаты предложили вернуться к выборам мэра Барнаула
В Рубцовске водитель такси сбил 4-летнего мальчика
Барнаульский спорткомплекс «Темп» снова может принимать артистов
Депутат Госдумы от Алтайского края вступился за осужденного актера Павла Устинова