Алтайские синоптики предупреждают о штормовом усилении ветра

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-19T12:11:23+03:00

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На пятницу, 20 сентября, алтайские синоптики передали в регионе резкое усиление ветра.

По информации Алтайского ЦГМС, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. Ситуация осложняется другим негативным прогнозом – местами сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости). В Угловском, Рубцовском, Алейском, Волчихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Дабы избежать несчастных случаев, специалисты настоятельно рекомендуют не разводить открытый огонь, не жечь костры и не выезжать на природу. Также не стоит производить пал на дачных участках. Высока вероятность молниеносного распространения огня.

Более того, на ближайшие дни синоптики передают теплую солнечную погоду без осадков. Так в крае ожидается до +30, а в Барнауле до 27 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU