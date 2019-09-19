Стала известна стоимость билетов на матчи ХК «Динамо-Алтай»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-19T11:42:32+03:00

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В следующий четверг, 26 сентября, в Барнауле состоится матч-открытие первенства Высшей хоккейной лиги. Руководство клуба «Динамо-Алтай» наконец-то озвучило билетную политику на предстоящий сезон.

Так билет на матч-открытие, который состоится в обновленном Дворце спорта, ныне именуемом «Титов Арена», обойдется в 350 рублей.

- Перед домашним матчем хоккейного клуба «Динамо-Алтай» против курганского «Юниора», пройдет первое в истории алтайского хоккея световое мэппинг-шоу. Команда поддержки «Инфинити» представит новую программу, также перед зрителями выступят известные исполнители, - сообщают организаторы.

Сама игра начнется в 19 часов. Также «Динамо-Алтай» сыграет с «Юниором» 28 и 29 сентября. Начало матчей в выходной день в 17.00. Билеты на эти и последующие встречи обойдутся в 250 рублей. Кстати, теперь их можно приобрести не только в кассе «Титов Арены», но и на сайте kassir.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU