Барнаульские полицейские арестовали презентабельного мошенника из Владивостока

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-19T11:25:45+03:00

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В Барнауле задержали уроженца Владивостока, который выманил у нескольких людей 15 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники ГИБДД помогли коллегам из Владивостока задержать 36-летнего мошенника, который был объявлен в федеральный розыск.

Мужчина обманул жителя Владивостока, а тот перечислил ему 800 тысяч рублей. Как выяснилось, он представлялся брокером, который занимался торговлей на онлайн-рынке и гарантировал высокую прибыль. Но после перечисления денег переставал выходить на связь с потерпевшими. Подтверждено уже шесть фактов преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование продолжается. Все еще устанавливается, сколько людей пострадало от противоправных действий мошенника. Также подсчитывается точная сумма причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU