Как хранить картошку и другие овощи: советами поделились алтайские садоводы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-19T11:25:12+03:00

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Жители Алтайского края запасаются овощами на зиму. Как хранить картошку, лук, морковь, свеклу и другие овощи? Опытом поделились алтайские садоводы.

Перед закладкой овощей в погреб его надо обязательно продезинфецировать. Там могут быть и грибок, и плесень - это испортит урожай.

- Для этого применяют дымовые серные шашки, - рассказывает председатель ассоциации садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков. - Сначала нужно убрать все продукты, после погреб наглухо закрыть и зажечь шашку. За сутки дым убьет все вредные микробы. После еще двое суток погреб должен проветриваться.

Если погреб влажный, туда можно поставить осушитель воздуха.

Если же погреба нет, овощи можно хранить в квартире в льняных и хлопковых мешочках.

- Они позволяют воздуху свободно проникать внутрь, одновременно перекрывая доступ света. Благодаря этому растения не прорастают, - рассказала жительница Барнаула Наталья Игнатова.

Лук и чеснок при комнатной температуре хорошо хранятся в виде кос. Заплетается ботва с дополнительной оплеткой из веревки и шпагата. Слишком длинные концы подрезают и завязывают в узел. Некоторые подвешивают лук в капроновых чулках с прорезями для вентиляции.

А вот овощи с твердой кожурой (кабачки, патиссоны,тыквы) могут без проблем лежать в квартире в обычном виде до нового года, а то и до весны.

Жительница Барнаула Ирина Кузовлева использует для хранения чеснока и помидоров обычные трехлитровые банки.

«Чеснок предварительно просушиваю и обрезаю хвостики, - рассказывает женщина. - А что касается помидоров - насыпаю на дно банки сухую горчицу, потом кладу чистые, сухие томаты, закатываю и - в холодильник.

Некоторые для хранения на балконах и лоджиях (и даже в подъездах!) используют специальные утепленные ящики.

- Я сколотил ящик сам, изнутри выложил пенопластом и тонкой фанерой. На дно в несколько слоев постелил газеты. Картошка хранится всю зиму, - рассказал барнаулец Александр Дремов.

Ящики-контейнеры, в которых поддерживается нужная температура, сейчас продаются и в специализированных магазинах. В этих конструкциях, заменяющих погреб, можно хранить овощи до весны, пишет АиФ-Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU