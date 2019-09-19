2019-09-19T10:59:18+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» уступил на домашней арене в товарищеском матче

БОРЗОВ Денис
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Фото: Минспорта Алтайского краяФото: Минспорта Алтайского краяФото: предоставлено пресс-службой
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Барнаульский «АлтайБаскет» 18 сентября провел на домашней арене заключительную товарищескую игру перед новым сезоном, уступив «Иркуту» 56:74.

После победы трехдневной давности барнаульские баскетболисты немного расслабились. «Иркут» же, напротив, ввязался в борьбу с первых секунд. Несмотря на это «АлтайБаскет» выиграл первую четверть 18:12. Однако перед большим перерывом гости из Иркутска отыгрались и повели с разницей в одно очко - 32:33.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, третья десятиминутка прошла в равной борьбе, но в концовке «Иркут» смог оторваться на пять очков. В последней четверти гости смогли увеличить отрыв, поэтому Борис Соколовский дал поиграть молодым игрокам.

Но не стоит забывать, что «АлтайБаскет» провел встречу без лидеров - Дмитрия Злобина и Клима Мускулиса. Правда, команду усилил белорусский легионер Валентин Назаров, который выступал за сборную своей страны по баскетболу 3х3 в Лиге наций.

Следующая встреча ждет «АлтайБаскет» уже 25 сентября в Магнитогорске, в квалификации Кубка России. Наши соперники - «Динамо» (Магнитогорск), «Иркут» (Иркутск), «Нефтехимик» (Тобольск) и «Енисей-2» (Красноярск). Путевку в следующий раунд кубка России получить лишь одна команда из пяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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