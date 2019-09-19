2019-09-19T10:06:51+03:00
Происшествия

Алтайские полицейские поймали грабителя, который не смог угнать велосипед

БОРЗОВ Денис
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ВелосипедВелосипедФото: Олег УКЛАДОВ
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Полицейские по Третьяковскому району задержали грабителя-неудачника. Житель села Староалейское попытался украсть велосипед, который стоит 10 тыс. рублей, но не смог.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, ночью в гости к владельцу велосипеда приходил его 25-летний знакомый. Позже, уходя домой, он увел со двора велик. Но хозяин увидел попытку кражи. Он начал догонять знакомого, который уезжал на велосипеде. Тот проехал всего несколько десятков метров, бросил велик и убежал. Как выяснилось, он не смог включить нужную передачу, чтобы поехать быстрее.

Позже недограбителя задержали полицейские. Свою вину он отрицать не стал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ранее грабитель уже неоднократно был судим. Пока он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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