Несколько серьезных пожаров за ночь произошло в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-19T09:21:09+03:00

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В ночь на четверг, 19 сентября, в Барнауле произошло несколько серьезных пожаров в частных владениях.

По словам очевидцев, в микрорайоне Солнечная поляна в переулке Зимний, сгорело сразу два дома. Соседи рассказывают, что коттеджи воспламенились около трех часов ночи: сначала один, а затем огонь перекинулся на соседнее строение.

- В огне пострадал как сам дом, так и надворные постройки. По словам очевидцев, первым загорелся сарай и уже потом жилое помещение, - сообщают в региональном главке МЧС.

На тушении были задействованы девять единиц техники, 31 человек личного состава и три звена газодымозащитников. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Второй пожар произошел также около трех часов ночи на улице Кутузова, 95. Очевидцы рассказывают, что никто из жильцов дома не пострадал. Мама с ребенком успели вовремя выбраться через окно. Сосед из другой части дома также выкарабкался.

- Площадь пожара на момент прибытия пожарных подразделений составила 200 квадратных метров. В тушении участвовало восемь пожарных автомобилей, 26 человек личного состава. Погибших и травмированных не обнаружено. Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования, - добавляют в ведомстве.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю также сообщают, что всего за прошедшие сутки в регионе произошел 31 пожар. Из них 16 – в жилом секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU