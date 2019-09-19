В Барнауле депутаты заложили яблоневую аллею в парке

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-19T08:56:06+03:00

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Во вторник, 18 сентября в Нагорном парке депутаты Барнаульской городской Думы посадили яблоневую аллею. Посадка 25 деревьев приурочена к юбилею – 25-летию со дня образования БГД.

- Идея посадки деревьев в Нагорном парке посетила депутатов еще весной. Яблоневая аллея, которую мы заложили сегодня, эта часть большого проекта озеленения. Посадки деревьев и кустарников на этом участке будут продолжены. В скором будущем видим здесь такой островок релакса, где барнаульцы знойным летом смогут укрыться и отдохнуть в тени цветущих деревьев, - рассказала депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус.

В посадке использовали саженцы декоративной яблони трех сортов. Яблоня ягодная, обычная, сибирская цветет белыми цветами. У двух других сортов название – розовоцветущая, оттенков – два: бледно и темно розовый. По оценке специалистов, саженцы яблони устойчивы к погодным условиям региона. При уходе уже следующей весной яблони порадуют барнаульцев своим цветением, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кстати, 20 сентября пройдет торжественное заседание думы. Оно примет делегации из Новосибирска, Томска, Горно-Алтайска, представителей Правительства Алтайского края и Алтайского краевого Законодательного Собрания и, конечно, депутатов всех предыдущих созывов.

ИСТОЧНИК KP.RU