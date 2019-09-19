2019-09-19T08:24:19+03:00
Происшествия

Два человека погибли в столкновении с рейсовым автобусом на Алтае

Анна СЕМИНА
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Авария на федеральной трассеАвария на федеральной трассеФото: скриншот сайта
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Ранним утром 19 сентября в Алтайском крае на федеральной трассе произошла авария с летальным исходом. Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом.

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, авария произошла на трассе А-322 Рубцовск-Барнаул, недалеко от села Шипуново.

- Примерно в четыре часа утра на 187 километре федеральной автомобильной дороги А-322 в Шипуновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие между автобусом и легковым автомобилем. Дорога не перекрывалась, движение осуществляется в штатном режиме, - рапортуют в ведомстве.

По предварительной информации ГИБДД, 33-летний водитель Subaru Legacy B4 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП на месте происшествия до приезда медиков скончались два пассажира легковушки. Ее водитель и еще одна пассажирка-женщина – госпитализированы.

На ликвидации последствий были задействованы 18 человек и шесть единиц техники. Из них от МЧС России: пять человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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