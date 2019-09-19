Почти 500 млн рублей выделили на покупку жилья сиротам в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-19T08:05:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае в 2019 году почти 500 млн рублей выделили из федерального и краевого бюджетов на обеспечение детей-сирот жильем.

Только с начала этого года свой угол появился у 101 человека. Это 36 жителей Новоалтайска, 64 бийчанина и один барнаулец. На днях специалисты Регионального жилищного управления осмотрели жилые помещения, предоставленные под эти цели в Новоалтайске.

- Здесь граждане начали заселяться с апреля текущего года. Хочется отметить, что в городе будет приобретено еще двадцать квартир в ноябре и девять в декабре, - говорит Оксана Вишнева, начальник отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления.

В числе счастливых новосел оказалась студентка Алтайского политехнического техникума Александра Букреева. Теперь она будет жить в своей квартире, в доме в Новоалтайске.

- До этого снимала небольшую студию в Барнауле, кроме арендной платы нужно было платить и за коммуналку. Очень рада, что теперь есть свой дом. Заехала сюда не так давно, но квартира была полностью готова к заселению – чисто и аккуратно. Мне отсюда и до колледжа удобно добираться, и район здесь гораздо тише и спокойнее, чем в Барнауле, - говорит девушка.

Как сообщают в пресс-службе Минстройтранса, программа по обеспечению детей-сирот квартирами действует в нашем регионе с 2013 года. За это время жилье получили почти 1500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU