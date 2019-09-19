2019-09-19T05:30:39+03:00
Звезды

Барнаульский спорткомплекс «Темп» снова может принимать артистов

БОРЗОВ Денис
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Фото: сайт спорткомлекса "Темп"Фото: сайт спорткомлекса "Темп"
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Закончились судебные разбирательства по делу СК «Темп». В итоге прокуратура отозвала иск, который подали в июне этого года. Теперь все запланированные осенние концерты пройдут без проблем. Спорткомплекс исправил все нарушения безопасности и теперь «Темп» – не просто спорткомплекс, а спортивно-зрелищное здание с концертным и выставочным залами. Об этом рассказали на сайте спорткомплекса.

Проблемы начались с претензии прокурора о том, что на футбольном манеже проходят концерты. Организации пришлось оборудовать аварийный вход, уложить новое напольное покрытие и установить мигающие стрелочки в сторону выхода.

- По сути, мы – первые, кто проходит такую процедуру в Алтайском крае. И это оказалось непростым делом. Было несколько судов, и каждый раз у представителей закона и МЧС возникали новые вопросы, новые требования. Все это время в «Темпе», естественно, никаких концертных мероприятий не проводилось, – рассказал Павел Николаев.

Ближайший концерт состоится 20 сентября. Наконец, пройдет отложенное шоу «Дискотека СОЮЗ». В прошлый раз иск был подан в аккурат перед приездом этих артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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