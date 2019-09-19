2019-09-19T05:13:47+03:00
Политика

Депутат Госдумы от Алтайского края вступился за осужденного актера Павла Устинова

БОРЗОВ Денис
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Депутат Госдумы России от Алтайского края Сергей Шаргунов (КПРФ) поделился в Facebook своим обращением к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Депутат вступился за начинающего актера Павла Устинова, которого осудили на 3,5 года за участие в митинге.

Шаргунов в обращении просит генпрокурора рассмотреть возможность пересмотреть приговор актеру.

- Всё это «московское дело» калечит судьбы. Надо, конечно, вытаскивать людей, — высказался на своей странице Сергей Шаргунов.

Напомним, ранее суд постановил, что 3 августа, во время задержания на митинге в Москве, актер нанес травму росгвардейцу. Обвиняемому назначили 3,5 года. При этом на видеозаписи видно, что Устинов в момент задержания разговаривал по телефону и не видел надвигающихся на него росгвардейцев. Судя по всему, Устинов рефлекторно попытался избежать захвата, из-за чего омоновец Александр Лягин получил вывих плеча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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