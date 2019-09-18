Один из барнаульских ЗАГСов перестал регистрировать браки

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-18T11:56:56+03:00

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Один из барнаульских ЗАГСов перестал заключать браки. Отдел ЗАГС по Железнодорожному району остановил регистрацию.

- Многое повидал отдел, в его стенах проходили и радостные события, и не очень: счастье от создания новой семьи и рождения ребенка, блеск и торжество в глазах юбилейных супружеских пар, грусть от несбывшейся надежды на крепкую семью, уход близких, - сообщили в управлении юстиции Алтайского края.

С 6 сентября 2019 года Железнодорожный ЗАГС не принимает заявления на регистрацию заключения брака. Специалисты отдела красиво попрощались с радостными событиями, которые больше не произойдут в отделе.

- И пусть не прозвучит больше свадебный марш Мендельсона, но его отзвук навсегда останется в Летописи отдела, - сообщают работники.

Кстати, за 67 лет работы это отделение ЗАГСа зарегистрировало около 50 тысяч браков, сообщили в управлении юстиции Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU