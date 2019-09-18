2019-09-18T08:40:16+03:00
Происшествия

В Барнауле случилась массовая авария с пострадавшими

БОРЗОВ Денис
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Фото: очевидцы в соцсетяхФото: очевидцы в соцсетях
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Лихач на Toyota Carina устроил массовую аварию на улице Бехтерева. Утром, 18 сентября, на пересечении двух небольших улиц (Бехтерева - Червонная) произошло серьезное ДТП. Столкнулись сразу пять автомобилей.

Об этом сообщили в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Очевидцы аварии рассказали, что водитель «Волги» выезжал с ул. Червонной со стороны пр-кта Ленина, пропустил пешеходов. Но в этот момент со стороны ул. Матросова в него врезалась Toyota Carina.

Жители Барнаула утверждают, что водитель на Toyota ехал по улице с большой скоростью. Именно поэтому после удара отечественная «Волга» отлетела в припаркованную машину, а Toyota Carina задела по касательной припаркованный автомобиль и врезалась в конце в лоб встречному автомобилю.

В итоге водителей Toyota Carina и встречного автомобиля госпитализировала скорая помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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