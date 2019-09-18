2019-09-18T07:54:51+03:00
Общество

В Барнауле продают здание-памятник истории и культуры по специальным условиям

БОРЗОВ Денис
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Фото: Алтайский портал недвижимостиФото: Алтайский портал недвижимости
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В Барнауле стартует аукцион на нежилое здание на ул. Пушкина, 45, которое является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Общая площадь помещений составляет 200,2 кв. м, земельного участка – 889 кв. м.

Начальная цена составит 7,6 млн рублей, предложения о ее повышении участники аукциона будут подавать по одному разу и в закрытом режиме. Итоги подведут 14 октября. Победитель должен сохранить объект культурного наследия в срок не более семи лет со дня заключения договора купли-продажи. К тому же, он будет предоставлять продавцу отчетные документы раз в полгода, которые подтвердят выполнение условий конкурса, сообщили в алтайском портале недвижимости.

Также еще одно помещение на ул. Воровского, 138 выставили на аукцион. Его общая площадь составляет 490 кв. м, начальная цена – 5 000 000 рублей. Раньше в здании было городское казачье общество, но суд обязал его освободить площади, которые снимали у муниципалитета по причине неуплаты аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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