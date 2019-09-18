На Алтае мужчина пойдет под суд за то, что ударил участкового и серьезно ранил подростка

СЕГОДНЯ 04:35 2019-09-18T04:35:43+03:00

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Житель Алтайского района предстанет перед судом за преступления, преступлений, предусмотренные п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Он ударил полицейского и ранил несовершеннолетнего подростка, сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю.

В июле этого года 52-летний обвиняемый на лестничной площадке дома в селе Алтайское оскорбил участкового полиции и ударил костылем. Через несколько дней мужчина поссорился с подростком в своей квартире. В ходе конфликта он ранил ножом 17-летнего парня. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Мужчина полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU